Anaokulunun tavan sıvası düştü: 4 öğrenci yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bir anaokulunda ders sırasında tavandaki sıvalar aniden düştü.

Düşen sıvalardan 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi ile Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Öğrencilerin yapılan tetkikler sonucu durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Okulumuzu gerekli inceleme yapmak üzere iki gün tatil ettik. Vali Ali İhsan Su'nun verdiği talimatla da tavan sıvasının çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı" dedi. AA

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