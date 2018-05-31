Ankara çıkmaza sürüklendi

Ankara’nın 25 yıllık hatalı uygulamalarla çıkmaza sürüklendiğini belirten şehir planlamacıları bölgede yaşanan sıkıntıların kaynağının aşırı yağışlar olmadığını belirtti.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin 25 yıllık hatalı uygulama ve kararlarının telâfi edilemez sonuçlara sebep olduğunu belirten TMMOB Şehir Planlamacıları Odası bölgenin büyük bir çıkmaza sürüklendiğini belirtti. Yanlış politikaların sürdürüldüğünü belirten Şehir Planlamacıları Odası Ankara şubesi şu açıklamalarda bulundu: “Geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliğinin yanı sıra Ankara‘da sürdürülen özel araç kullanımı odaklı ulaşım politikaları; yüksek yoğunluklu hatalı planlama uygulamaları; kentin nefes alma alanları olan vadiler, AOÇ, ODTÜ gibi kentin büyük ölçekli yeşil alanları üzerindeki yapılaşma baskısını artıran onlarca politika ve uygulama neticesinde kentimizin hava kalitesi günden güne düşmekte, ani yağışlarda sel olayları yaşanmaktadır.”

Akıllara ziyan açıklama

Belediye Başkanı’nın açıklamalarını akıllara ziyan olarak değerlendiren Şehir Planlamacıları Odası şunları dedi: “Geçtiğimiz günlerde Mamak ve Keçiören‘de yaşanan sel felâketleri hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin atanmış başkanı Mustafa Tuna, ‘500 yılda bir yaşanabilecek bir olay’ şeklinde akıllara ziyan bir açıklama yapmış, ancak bırakın 500 yılı, henüz iki hafta geçmeden benzer bir sel vak’ası Kavaklıdere‘de yaşanmıştır. Daha önce hemen hemen her sel felâketi sonrası yaptığımız basın açıklamalarında, ısrarla yaşanan sellerde sadece ani yağışların değil, vadi ve dere yataklarının yapılaşmaya açılmasının ve bu yapılaşmanın yükünü kaldıramayan altyapının neden olduğunu ifade ettik.”

SiyasÎ çıkarlar ön planda

3 yeni vâdinin daha yapılaşmaya açıldığını belirten şehir planlamacıları, “yerel ve merkezi yöneticileri doğal değerlerimizi kısır kazanç döngüleri ve siyasî çıkarlar uğruna feda etmemeleri yönünde bir kere daha uyarıyoruz. Sağlıklı kentsel yaşam doğaya karşı durarak, doğayı baskılamaya çalışarak değil, doğaya saygı duyarak, onunla birlikte var olmayı kabullenerek gerçekleşecektir” dedi.