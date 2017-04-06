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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi

06 Nisan 2017, Perşembe 22:45
Ankara'da bir kuyumcuyu silah, el yapımı patlayıcı ve sis bombası ile soyulmak istendi. Kuyumcunun karşı koyması üzerine kaçan soyguncu bir kişiyi bacaklarından vurup, bir aracı gasp ettikten sonra kayıplara karıştı.

Olay Altındağ İlçesi Ekin Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda akşam saatlerinde meydana geldi. İşyerinde müşterilerin olduğu sırada elinde silah olan maskeli bir kişi kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu zanlıya engel olmak istedi. Bu sırada kuyumcu ile zanlı arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında silahını ateşleyen zanlı kaçmaya başladı. Ara sokaklarda iş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından kovalanan zanlı silahını peş peşe ateşlemeye başladı. Yaşanan kovalamacada kaçan zanlıya engel olmak isteyen 23 yaşında ki Alperen K. soyguncunun silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Kaçmaya devam eden zanlı, kovalamaca sırasında üzerindeki el yapımı patlayıcı ve sis bombasını kendisini kovalayanlara attı. Zanlı daha sonra yoldan geçen bir aracı silah zoruyla gasp ederek kayıplara karıştı. Yaralanan Alperen K, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş, Terörle Mücadele ve Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zanlının el yapımı patlayıcı ve sis bombası attığı sokakları ve çevre sokakları trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekipleri araç megafonundan vatandaşları 'kontrollü patlama' yapılacağı şeklinde uyarmasının ardından el yapımı patlayıcı fünye ile patlatıldı. 

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Maskeli ve silahlı soygun girişimi ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, işyerinde müşterilerin bulunduğu sırada elinde silah ve poşet bulunan bir kişi kuyumcu dükkanına giriyor. Soyguncuyu karşısında gören işyeri sahibi ile zanlı arasında boğuşma yaşanıyor. Boğuşma sonrası zanlı kapıdan çıkarak kaçmaya başlıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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