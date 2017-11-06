Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ile yeğeni öldü, eşi ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

Ekici Mahallesi Doğan Sokak'taki apartmanda ikamet eden Kutlu ailesinden haber alamayan komşuları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kapıyı kırarak daireye giren ekipler, Önder Kutlu (51) ve yeğeni Aybüke Kutlu'nun (19) sobadan sızan gazdan öldüklerini belirledi. Baygın halde bulunan Önder Kutlu'nun eşi ile kızı, ilk müdahalenin ardından başkentteki hastanelere kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Aybüke Kutlu'nun, amcasını ziyaret için Şereflikoçhisar’a geldiği öğrenildi. AA

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