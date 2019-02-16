Ankara'da otobüs durağına çarpan taksi alev aldı

Ankara'da otomobil ve otobüs durağına çarptıktan sonra alev alan taksideki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'da otomobil ve otobüs durağına çarptıktan sonra alev alan taksideki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce bir otomobile ardından otobüs durağına çarptı. Alev alan taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 06 T 4302 plakalı taksi, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda seyir halindeyken Altınpark girişi önünde ilk olarak aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. Ardından otobüs durağına çarpan taksi, yanmaya başladı. Araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Taksi şoförünün alkollü olduğu ve sabah saatlerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edildi. AA

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