Ankara'da radar arızası hava trafiğini aksattı

Ankara Hava Sahası'nda yaşanan radar arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere Yeşilköy Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

Gece Ankara merkezli radar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Yeşilköy Havalimanı iniş ve kalkışlarda aksamalar meydana geldi. Saat 02.15'de başlayan radar arızası nedeniyle seferlerde iniş ve kalkışlarda bir saatlik gecikmeler meydana geldi. Arıza nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 20 seferinde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Gece 02.15'de başlayan arızanın 03.30'a kadar devam ettiği kademeli olarak düzeltildiği ve 04.30'da tam olarak sorun ortadan kaldırıldığı açıklandı. DHA

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