Ankara'da sis zor anlar yaşattı

Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu. Ankarada sis zor anlar yaşattıSis nedeniyle Eryaman, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Ankarada sis zor anlar yaşattıSisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilenirken, kimi güzergahlarda yolun kaygan olması nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu noktalarda gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. AA

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