Ankara'da toplu taşımaya 1 yıl zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, gelecek yıl toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacağını duyurdu.

​Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından 2018'de toplu ulaşıma zam yapılmayacağını açıkladı. Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraydı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız" diye konuştu.

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