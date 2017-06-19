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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Ankara'da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

19 Haziran 2017, Pazartesi 17:44
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan yatalak bir hasta vefat etti, 2 kişi yaralandı.

İlçenin Boyalı Mahallesi Tavşançalı mevkisinde bulunan Mehmet Demir, Yücel Çelik ve İbrahim Ayanoğlu'na ait 3 evde yangın çıktı.

Yangın, bu yapıların büyük bölümünün ahşap ve birbirine yakın olması sebebiyle kısa sürede büyüdü.

Binaları tamamen saran ve önce mahalle sakinlerince müdahale edilen yangının söndürülmesi için itfaiyeden yardım istendi.

Gelen itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, yatalak olduğu için evde mahsur kalan Mehmet Demir (88) öldü.

Olayda, vücudunda hafif yanıklar oluşan Seher Demir ile dumandan etkilenen eşi Ercan Demir yaralandı.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çiftten Seher Demir, buradaki yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Yangında, 3 ev tamamen yanarken konutların birinin alt kısmında ahır olarak kullanılan bölümünde yer alan 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da mahalleye gelerek incelemelerde bulundu, mağdurlar ile mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Tuncer, evi yanan ailelere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA

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