Ankara'daki operasyonda gözaltı sayısı artıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün başlatılan operasyonda gözaltına alınan IŞİD zanlılarının sayısı 19'a yükseldi. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, Türkiye'deki hedef olabilecek noktalarla ilgili keşif ve istihbarat çalışmaları yaptıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı. AA

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