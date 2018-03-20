Ankara'dan üzücü haber!

Ankara’nın Eryaman Mahallesi yakınlarında Ostim-Kahramankazan hattında yolcu taşıyan minibüs, kamyonla çarpışarak takla attı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralındı. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. DHA

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