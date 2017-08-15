Ankara merkezli 6 ilde eski TÜBİTAK çalışanlarına 'ByLock' operasyonu

Kamu kurumlarındaki Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock'u kullandıkları iddia edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı alınan şüpheliler, işlemler için Ankara'ya getirilecek. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TÜBİTAK çalışanı şüphelilerin tümünün kanun hükmünde kararnamelerle daha önce meslekten ihraç edildikleri kaydedildi. AA

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