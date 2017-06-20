Ankara'nın göbeğinde dehşete düşüren olay

ANKARA Ulus'ta aşçılık yapan iki çocuk babası 47 yaşındaki Musa Köse, sabaha karşı iş çıkışı yolda yürürken, 1'i polis 3 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Saniye sanıya güvenlik kameralarına yansıyan şiddeti uygulayan 3 saldırgan çıkarıldıkları Ankara 7'nci Sulh Ceza hakimliği tarafından 'Hayati tehlike geçirecek ve kemik kırıklığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Olay dün sabaha karşı Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Burada aşçı olarak çalışan Musa Köse, iş çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürürken, henüz belirlenemeyen bir nedenle 1'i polis 3 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat yerde sürüklenen, bacağı kırılıp burun kemiği çatlayan Musa Köse'ye uygulanan şiddet güvenlik kameralarına saniye sanıya yansıdı.

Görüntülerde, Musa Köse'ye saldıran 3 kişiyi durdurmak için yolda bulunan bir kişi müdahale ediyor. Ancak saldırganlar Köse'yi dövmeye devam ediyor. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geliyor. Ancak polis ekipleri olay yerindeyken de saldırganlar, yerdeki Köse'nin kafasına tekme atıyor. Köse daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

O HALDEYKEN "ORUCUM BOZULUR SU İÇİRMEYİN" DEDİ

Saldırganlara müdahale ederek Musa Köse'nin, hayatta kalmasını sağlayan Mehmet Hacı Koyun, "Sabah 5-6 arası işten çıktım. Caddede bir ses duydum ve sesin geldiği yere baktığımda 3 kişinin bir kişiyi dövdüğünü gördüm. Dövülen kişi bana ismimle hitap edince tanıdık olduğunu anladım. Benden yardım isteyince ellerinden aldım ve ambulans çağırdım. Bu sırada hale saldırmaya devam ettiler" dedi.Dövülen kişinin aşçılık yaptığını belirten Mehmet Hacı Koyun, şunları söyledi:

"Gariban bir insan. Bir süre sonra polisler geldi ancak karşıdan izlemekle yetindiler. Gelip olaya müdahale etmediler. Vuran kişilerden biri de polis. Daha önceden gördüğüm biri ancak samimiyetim olan biri değil. Gece çalıştığım için buraya gelen çoğu kişiyi tanırım. 'Gariban bir adama neden vuruyorsunuz' dediğimde bıraktılar. 'Sarhoştu bize takıldı' dediler. Ben de gariban biri olduğunu alkol kullanmadığını söyledim. Hatta çevredekilerden su istediğimde, 'Orucum bozulur su içirmeyin bana' dedi. Oruçluymuş bir yudum su içiremedik. Benim anlamadığım devletin polisi neden izliyor. 'Ben polisim' diyerek tekme atmaya devam ediyor."

NEDEN SALDIRDIKLARINI BİLMİYORUM

Olaydan sonra kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen ve 45 gün 'iş göremez' raporu olan Musa Köse, neden saldırdıklarını bilmediğini belirterek, şunları anlattı:

"Saat 05.00-05.30 arası işten çıktım. Dolmuş gittiği için otobüs durağına yürümeye başladım. Bu sırada 3 kişi beni yakaladı. Biri ensemden tuttu ve sürükledi. Bana hiç bir şey söylemediler. Önümde yürüyen bir çöpçü vardı. 'Dursana lan' diye ona seslendiler sandım. Ben yürümeye devam edince ensemden yakaladılar. Bana vurmaya başladılar. Hacı arkadaşımız olmasa beni öldüreceklerdi. Bacağımı kırdılar. Yerde süreklerken ha bire vurdular. Ben can havliyle 'Ne isterseniz vereyim' dedim. Ancak hiçbir şey demeden vurmaya devam ettiler. Bir ara yol kenarındaki aracın bagajını açtılar. 'Beni bagaja koyup bir yere atacaklar' diye düşündüm. Sonra ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Orada sol bacağımın kırık olduğunu söylediler. Burun kemiğimin kırık olduğunu söylediler. Polise de ifade verdim ancak o an kendimde değildim."

Kırık olan sol bacağına platin takıldığını belirten Musa Köse, en 3-4 ay işinden de olduğunu belirterek, saldırganlardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltın alınan şüphelilerden S.K.'nın, Emniyet Müdürlüğü Korumalar Şube Müdürlüğü'nde polis olduğu ve kardeşi S.K. ve kuzenleri U.T. ile bir gece kulübünde eğlendikleri belirtildi.

Sorgudaki ifadelerinde şüphelilerden S.K. olayın bir anlık refleks sonucu meydana geldiğini söyledi. Diğer iki şüpheli ise suçlamaya kabul etmeyerek ve kavgayı ayırmak istediklerini ileri sürdü. İşlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Hayati tehlike geçirecek ve kemik kırıklığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' tutuklandı.