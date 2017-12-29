Ankara'nın kalbi yılbaşı gecesi kapatılıyor

Ankara Valisi Ercan Topaca, şehrin kalbi olarak bilinen Kızılay meydanının yılbaşı gecesi kapalı olacağını açıkladı.

İstanbul'daki yılbaşı yasaklarından sonra bir haber de Ankara'dan geldi.

Topaca, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Kızılay’a akşam saat 20.00’den itibaren bütün girişleri kapatacağız. Herkes aranacak. Bazı cadde ve sokaklarla ilgili de kontrollü giriş yapacağız. Bahçelievler 7. Caddeye araç girişi olmayacak. Aynı uygulama Tunalı Hilmi, Bestekar, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi'nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak."

Topcan, yılbaşı gecesi 7333 ve 2400 polisin göre yapacağını da söyledi.