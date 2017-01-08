Ankara Valisi'nden kar tatili açıklaması

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Sevgili öğrenciler, Meteorolojik verilere göre, Ankara’da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler” ifadelerini kullandı.

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