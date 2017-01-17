Ankara'yı tedirgin eden patlama sesi

Ankara'da, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
Çankaya'da Küçükesat mahallesi, Başçavuş sokakta 3 katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda, yaralanan bir kişinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
DHA