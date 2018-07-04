Anneanne ile torunundan sevindiren haber

İzmir'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.
Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu Rüya Çelik'ten uzun süre haber alamayan Derya-Hakan Çelik çifti, yakınlarını ve kırsal alanda arama yaptı.
Çelik çiftinin tüm aramalarına rağmen çocukları Rüya ile anneanne Fatma Yenigün'ü bulamayınca jandarmadan yardım istediler.
Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama- kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı.
RÜYA VE ANNEANNESİ BULUNDU
Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu. Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DHA