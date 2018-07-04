Anneanne ile torunundan sevindiren haber

İzmir'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu Rüya Çelik'ten uzun süre haber alamayan Derya-Hakan Çelik çifti, yakınlarını ve kırsal alanda arama yaptı. Çelik çiftinin tüm aramalarına rağmen çocukları Rüya ile anneanne Fatma Yenigün'ü bulamayınca jandarmadan yardım istediler. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama- kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı. RÜYA VE ANNEANNESİ BULUNDU Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu. Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.