Antalya'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 99 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 78 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüpheliler arasında doktor, öğretmen, avukat ve esnafın yer aldığı öğrenildi. AA

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