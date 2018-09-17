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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Antalya'da endişelendiren yangın

17 Eylül 2018, Pazartesi 15:55
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile karadan 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale ediyor.

Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakabiliyor. 

Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor.

Bazı seralar da zarar gördü

Bazı seralara zarar veren yangının daha büyük bir alana yayılmaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri de vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.

Rüzgarla birlikte alevler yön değiştirdi

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, yaptığı açıklamada, yangının etkili olduğu ve tehdit ettiği alanla ilgili net bir bilgi veremediklerini belirterek, "Yangın deniz tarafında belli ölçüde kontrol altına alındı ama rüzgarın yön değiştirmesiyle diğer tarafa yöneldi." dedi.

Bazı seraların yangın nedeniyle zarar gördüğünü kaydeden Uzun, yangının söndürülmesinin ardından görevlilerin bölgeyi gezerek hasar tespiti yapacaklarını bildirdi.

Uzun, "Yangın şu anda herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangının durumunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı meskun alanlara yaklaşıyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir şekilde mücadele ediyor." diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de yangını kontrol altına alma çalışmalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirtti.

Bütün ekiplerin görev başında olduğuna işaret eden Göven, "Bütün imkanlar seferber edildi. Ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Maalesef böyle bir şansızlığımız var. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Daha sonraki soruşturma sürecinde ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: antalya, orman yangını
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