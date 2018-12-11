Antalya'da Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Antalya'da, haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya Adliyesine gelen 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini verdi. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Meltem Kılınç, Portakal'ın 10 Aralık'ta sunduğu ana haber bülteninde, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz, hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?" dediğini aktardı. Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini ileri süren Kılınç, Portakal hakkında dava açılmasını istediklerini söyledi. AA

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