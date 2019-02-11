Antalya'da kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sona erdi

Antalya'daki hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, 19. gününde sona erdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, üç hafta önce yaşanan hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 19. günde sonlandırıldı. Hortum felaketinde, içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'dan bugün de iz bulunamadı. Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma dalgıçları (JAK) arama çalışmalarına denizde devam etti. AFAD ekiplerinin de katıldığı Çamyuva Sahili ve açıklarında sürdürülen çalışmalardan sonuç çıkmadı. Yürütülen aramalarda herhangi bir emareye ulaşılamaması üzerine Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına bugün itibarıyla son verildiği bildirildi. İhbar gelirse sürecek Jandarma yetkililerince çalışmaların bundan sonra gelecek ihbarlar üzerinden sürdürüleceği belirtildi. Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. AA

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