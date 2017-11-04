Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, yaklaşık 5 dakika sonra etkisini yitirdi.

Alanya ilçesinde güneşli ve sıcak havanın etkisini kaybetmesinin ardından Keykubat Plajı'nın yaklaşık 500 ve bin metre açıklarında iki hortum meydana geldi. Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, yaklaşık 5 dakika sonra etkisini yitirdi. AA

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