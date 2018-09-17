'Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kumluca yangını, gece itibarıyla iklimsel bir değişiklik olmazsa 'kontrol altında' diyebiliriz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle yanan alanları ve söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Telsizden yer ve hava ekiplerine anons yapan Pakdemirli, "Siz uyumadan biz de uyumayacağız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Bölgede nemin yüzde 30'larda olması, rüzgarın ise saatte 30 kilometre hızla esmesi ve yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz bir yangına müdahale ettiğimizin çok üstünde hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. 100 yangın işçisi de yolda." diye konuştu.

"70 hektar ormanlık alan ve 100 dönüm sera alanı etkilendi"

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla yangın bölgesinde olduğunu, belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan yangından etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm kadar sera alanı etkilendi ancak yukarıdan baktığımızda seralardaki etkinin minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Yangında bir köy evi ve ahır da zarar gördü. Zararların çoğu kısmi zararlar. Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz."

Yangının neden çıktığıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisinin olmadığını vurguladı.