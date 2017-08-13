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Antalya, kedileri için alarmda: "Sorumlu kişiyi araştırmaya devam edeceğiz"

13 Ağustos 2017, Pazar 17:08
Antalya'da daha önce 3 kedinin havalı tüfekle vurularak öldüğü mahallede saçmaların hedefi olan başka bir kedinin yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yaptığı açıklamada, dernek gönüllüleri tarafından Hurma Mahallesi 224 Sokak'ta bir kedinin vurulduğu bilgisinin verilmesi üzerine gece geç saatte mahalleye gittiklerini belirtti.

Havalı tüfekle vurulduğu görülen yaralı kedinin ambulansla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne kaldırıldığını dile getiren Yanık, "Kedimizin durumu ağır, yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunda kaç tane saçma olduğunu bilmiyoruz. Yarın röntgen sonuçlarını alarak karakola şikayette bulunacağız." diye konuştu.

Yanık, olay yerine gelen polis ekiplerine daha önce aynı mahallede farklı zamanlarda 3 kedinin daha havalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü anlattıklarını ifade ederek, polislerin ise havalı tüfeğin ateşli silah sayılmadığı için suç olmadığını söylediklerini aktardı.

"Sorumlu kişiyi araştırmaya devam edeceğiz"

Yanık, daha önce öldürülen 3 kedinin de aynı mahallede ve aynı sitenin önünde daha önce vurulduğunu hatırlatarak, "İlk vurulan kediden 17, ikinci vurulan kediden ise 3 saçma çıkmıştı. Ateş eden kişi yukarıdan, yani ya evinin balkonundan ya da pencereden atış yapıyor. Muhtemelen akli dengesini yitirmek üzere olan potansiyel bir katil ya da bir çocuk. Bu vasıflara uymayan sağlıklı herhangi bir insan bunu yapmak gibi bir girişimde bulunmazdı. Sorumlu kişiyi bulana dek araştırmaya devam edeceğiz." dedi.

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"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Okumak için tıklayınız:

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

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Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

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AA

Etiketler: antalya, kedi
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