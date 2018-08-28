Arabalı vapurda kamyonet devrildi

Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta kamyonet bir otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribot, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket etti. Feribotun arka bölümündeki kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Devrilen kamyonet kaldırıldı Feribotta bir otomobilin üzerine devrilen kamyonet, vinç yardımıyla kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki sebze-meyve yükü, olay yerine getirilen başka kamyonetlere tahliye edildi. Kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle iskelede oluşan araç yoğunluğu tekrar normale döndü. Kaza sonucu kamyonet ve üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu arada, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. AA

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