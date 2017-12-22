Araç dükkana girdi: Yaralılar var

İstanbul, Maltepe'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir işyerine girdi.

Kaza saat 18.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PD 1022 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı. Kaldırıma çıkan araç daha sonra cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisine girdi. Kendilerine gelen otomobili gören işyeri çalışanları kaçarken, aracın içindeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceme başlattı. DHA

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