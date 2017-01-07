Araç kuyruğu 35 kilometreyi buldu!

Kar ve tipi nedeniyle Bursa-Balıkesir Karayolu'nun Gölyazı Mevkii'nde, iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu kapanan karayolunda araç kuyruğu 35 kilometreye ulaştı.

Karayolu saat 16.30 itibarıyla tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Hava sıcaıklığınının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ve yolcular araçlarında beklerken, kaza yapan otobüslerin kaldırılması çalışması devam ediyor.

BURSA'DAN YİYECEK YARDIMI YAPILIYOR

Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindeki Karacaoba Mevkii'nde bu sabah kar ve tipi yüzünden iki aracın kayması sonucu kapanan karayolunda, oluşan kuyrukta mahsur kalan sürücü ve yolculara, Bursa AFAD kontrolünde yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor. Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin kişiye, Karacabey Kaymakamlığı'nın 500 ve Kızılay'ın ise 250 kişiye dağıtılmak üzere hazırladığı erzağı dağıtılmak üzere bölgeye gönderdi. AKUT ve NAK ekipleri de mahsur kalan kişilere yardım amacıyla kayan araçların çekilmesi için bölgeye araç ve ekip gönderdi.

Bursa Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, İzmir istikametine seyir halinde olan araçların gidişine izin vermiyor.

BURSA'YA ARAÇLARIN GELİŞİNE DE İZİN VERİLMİYOR

Bursa-Karacabey Karayolununun 35'nci kilometresinde iki otobüsün yan dönmesi nedeniyle kapanan karayolunun açılması için çalışmalar devam ederken, kar ve tipi yüzünden, Bursa'ya gelmekte olan araçlara da izin verilmiyor. Bu araçlar Karacabey Sanayi Bölgesi'nde, sürücüler ve yolcular ise ilçede bulunan spor salonunda bekletilecekler. Bandırma'dan Bursa'ya gelecek olan araçlara da izin verilmiyor.

Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindi iki otobüsün devrilmesi sonucu kapanan karayolu saat 16.30 itibariyle tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.