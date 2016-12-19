Aracını her park ettiğinde streç film ile sarıyor

Eskişehir’de yaşayan Kerem Doğan isimli vatandaş, iz kalmaması için otomobilini her park ettiğinde streç film ile sarıyor. Vatandaşların farklı tepkiler verdiğini söyleyen Doğan, "Kimine ilginç kimine güzel bir yöntem olarak geldi. Kimisi 'Aaa manyağa bak’ şeklinde tepkiler de verdi" dedi.

Eskişehirli Kerem Doğan, tozlanmış otomobilinin üzerine "Beni yıka" gibi yazıların yazılması üzerine kendine özgü bir çözüm buldu. Bu şekilde yazılan yazıların otomobil boyasına zarar verdiğini söyleyen Kerem Doğan, streç film çözümünü bu zararın önüne geçmek için kullandığını anlattı. Otomobili streç film ile sarılı olarak gören vatandaşların verdiği tepkilere değinen Doğan, sosyal medyada da aracının büyük ilgi gördüğünü de aktardı.

3 YILDA BU HALE GETİRDİ

Otomobilini streç ile koruduğunu anlatan Kerem Doğan, vernik üzerinde kalan izlerin hoş görünmediğini söyledi. Doğan, "Şimdi aracımız 1983 model. Aracı 4 yıl ben kullanıyorum. Bu evreye gelmesinin sebebi de benim. 3 yılda bu hale getirebildim. İlerleyen süreçlerde de toparlamaya devam edeceğim. Yaşdığım olayda ise aracım uzun süre otoparkta kalmıştı. Bu süreçte üzerine bir takım yazılar yazıldı. Benim bilinen adımla ’Kırkır’ ve ’Beni yıka’ tarzında yazılıyordu. Bu yazıların yazılmasından kaynaklı olarak ben de böyle bir çözüm ürettim. Bu şekilde aracı korumaya çalışıyorum. Aracın üzerine düşen toz parçacıkları boya yüzeyindeki yani vernik yüzeyinin katmanını çiziyor. Çizdiği zamanda da geri dönüşümü olmayan şeyler değiller, ama ister istemez vernik üzerinde ufak tefek çizikler oluştuğu zaman, bu işle uğraştığım için bunlar gözüme batıyor. Bu sebeple de yapılmasını istemediğim bir olay. Kimse kimseye yapmasın. Mümkünse araç kirliyken, üzerine yazı yazma ve elleme gibi durum olmasın" dedi.

ARABAYI DA ÇİZMİYOR

Branda kullanmaktansa streç filmin daha mantıklı olduğunu aktaran Doğan, "Normal araç brandaları üzerinde mifyonlu bir kısım var. Aracı kapattığınız zaman, otopark bölgelerinde problem yaşıyorsunuz. Branda kullanımının yerine, aracım hem şeffaf görünümü için hem de arabanın açık şekilde kalması için kafamda böyle bir çözüm ürettim. Streç hem ucuz olacak, hem de kullanıp atımı kolay olacak ve arabayı da çizmeyecek bir madde. Araç temizken yapılması gereken bir şey. Temizken kapatıyorum ve aynı şekilde geri açtığımda temiz bir şekilde teslim alıyorum. Bu yüzden bunu kullandım" şeklinde konuştu.

TEPKİLER KOMİK

Vatandaşların verdiği tepkilere de değinen Doğan, konuşmasını şu şekilde tamamladı;

"Tepki olarak, ilk görenler fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Otomobil gruplarında aracımı yayınladılar. Tepkiler komik. Kimine göre ilginç gelen kimine kolay ve güzel bir yöntem olarak geldi. Kimisi 'Aaa manyağa bak’ şeklinde tepkiler de verdi. Ortalama olarak aracı temizledikten sonra yaklaşık 10 dakikamı almaz bu iş. Kolay bir şey."