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16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Araçta başladı, binaya sıçradı!

15 Ocak 2017, Pazar 10:19
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan yangından yayılan duman kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri binada bulunan ve dumandan etkilenen 10’u çocuk 17 kişi kurtarırken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara Yolu üzerinde Nihat Akın’a ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde parke edilen Temel Aksoy’a ait 16 U 0528 plakamı otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti. Yangın 5 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alınırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kapladı. Duman nedeniyle binadan çıkamayan apartman sakinleri sepetli itfaiye aracıyla kurtarılırken, vatandaşlara ilk müdahaleyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen aralarında 12 günlük bebeğin de bulunduğu yaşları 2 ile 11 yaş arasındaki 10 çocuk, 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere, toplam 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. 

Yangının ilk olarak nerede başladığı ve  çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Etiketler: yangın, bursa
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