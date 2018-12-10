Araklı, şelale zengini

Trabzon’un Araklı İlçesine bağlı Aytaş Mahallesinde bulunan 3 büyük şelâlenin benzeri Trabzon bölgesinde başka ilçelerde yok.

Araklı İlçesine bağlı Aytaş Mahallesinde bulunan 3 büyük şelâlenin Araklı için bir şans olduğu belirtiliyor. Aytaş Mahallesinde bulunan bu 3 büyük şelâlenin 2’si aynı dere üzerinde bulunurken, ASMASU ŞELÂLESİ Avrupanın 3. en yüksek şelâlesi unvanına sahip. Aytaş Mahallesinde yer alan diğer şelâle ise ASMASU ŞELÂLESİ (2) olarak adlandırılmakta. Bu şelâleler Aytaş Mahallesinin Kuzey’inde ve Güney’in yer alıyor.

NASIL GİDİLİR?

Asmasu Şelâlesi’ne Araklı Karadere Bayburt yolu güzergâhı kullanılarak Araklı Kayaiçi Çatak mevkiinden ayrılan 2.2 km stabilize yol ziyaretçilerini şelâleye götürür.

GÜNEY ŞELALESİ

Güney Şelâlesi ASMASU ŞELÂLESİ ile aynı vadiyi paylaşmaktadır. Burası bazı çevre ve dağ severlere daha hoş ve iç açıcı görülebilir. Geniş bir kayayı adeta yalayarak dökülen suyun çıkardığı sesin yanında oluşan su buharı izleyenlere harika görsellik sunuyor.

GÜLERYÜZLÜ MAHALLE SAKİNLERİ

Asmasu Şelâlesi (2) Aytaş Mahallesinde (Köy)ün Cami Mahallesi mevkiinde Asmasu Vadisi’nde yer almaktadır. Buradaki şelâleye araçla ulaşım sağlanmamaktadır. Aracınızı mahalle içinde park ettikten sonra patika yolla ulaşımı engelsiz sağlayabilirsiniz.

Buraya 4-5 farklı noktadan ulaşım sağlanmaktadır. Bu konuda mahalle sakinlerinden bilgi alınabilmektedir.

Aytaş Mahallesine yolunuz düştüğünde sizleri güler yüzlü mahalle sakinleri karşılar. Mutlaka ikramda bulunan mahalle sakinleri sofrasında köy ekmeği, fasulye, puğrı veya kara lahana turşusu olur.

Bunlar yoksa üzülmeyin. Çünkü kış aylarının vazgeçilmezi goliva veya karalahananın farklı bir yemeği ikram edilmektedir. Ayrıca hamsili veya sade mısır ekmeği olmazsa olmazlardandır.

Hayvancılık yaparak ekonomisine katkıda bulunanlardan organik tereyağı, peynir, yoğurt, ya da önceden sipariş verdiyseniz torba yoğurdu alarak evinize dönebilirsiniz. Ayrıca Aytaş Mahallesi mezra yakınlarında bulunan bu “Taş adam”a benzetilen kaya parçası da çevrecilerin ve ziyaretçilerin hayli çekmektedir.