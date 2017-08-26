Aralarında Atayün'ün eşi ve oğlu da var: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, Gülen Hareketi üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, botla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı. 34 saat süren takibin sonunda Fethiye'den Yunanistan'a hareket etmek üzere olan zodyak bot durduruldu. Botla Yunanistan'a kaçmak isteyen Gülen Hareketi üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün'ün eşi B.A.'nın ise ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi. DHA

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