Arama çalışmaları 6. gününde: Küçük Ufuk her yerde aranıyor...

Hatay'ın Hassa ilçesinde zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmalarında ekipler 'hilal' şeklini alıp, aramayı araziden köye daralttı.

1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynakta kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak, araştırmaya yön verilirken, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone da kullanarak, arama- kurtarma çalışması yaptı.

Destek için Hassa dışından da 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama- kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD ekibi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 kişi, yöre sakinlerinin de desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, özel eğitimli 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

EKİPLER KÖYE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Ufuk'u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre yürüme uzaklığında bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda bir ize rastlamadı. Kaynaktan Amanos Dağı zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece-gündüz sürdürse de sonuç alamadı. Bunun üzerine ekipler 'hilal' şeklinde Amanons Dağları üzerinden köye doğru arama çalışmalarını daralttı. Evde toplanan yakınları, Ufuk'tan gelecek iyi haberi bekliyor.