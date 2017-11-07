Aranan 1051 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde 6 bin 649 personelle gerçekleştirilen uygulamada, haklarında gözaltı kararı bulunan bin 51 zanlı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başta hırsızlık suçlarından olmak üzere arananların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Uygulamada, 2 bin 419 ekipte 6 bin 649 personel görev aldı.

Savcılıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda ekiplerce 2 bin 741 ikamette arama yapıldı.

Uygulama kapsamında, hırsızlıktan 282, cinayetten 11, yağmadan 22, yaralamadan 120, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarından 23, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 2, silahla tehditten 14, dolandırıcılıktan 39, uyuşturucu ticareti yapmaktan 39, Ggülen Hareketine üye olmaktan 3 ve diğer suçlardan arananlar olmak üzere bin 51 zanlı yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Zanlılar arasında haklarında 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18, 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 165 ve 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 474 kişi de bulunuyor.

Ayrıca operasyonlarda, ruhsatsız birer tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile 10 mermi, 6 bin 69 madde ele geçirildi.