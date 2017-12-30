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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Aranan 1187 kişi yakalandı

30 Aralık 2017, Cumartesi 08:00
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortaklaşa vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amacıyla dün 81 ilde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile birim amirleri, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip etti.

Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden 14 bin 584 ekipte görevli 80 bin 757 personel katıldı. Uygulamada, 305 dedektör köpek, 33 hava ve 70 deniz aracı kullanıldı.

En yüksek personel sayısıyla yapılan uygulama

Personel sayısının bugüne kadar yapılan uygulamalarla kıyaslandığında en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Trafik ekiplerince yol kontrol noktalarında 165 bin 143 araç kontrol edildi, aranan 117 araca el konuldu. 10 bin 101 araca cezai işlemin uygulandığı denetimlerde, bin 266 araç da trafikten men edildi.

Güvenlik güçleri tarafından 19 bin 485 iş yeri kontrol edildi ve bunların 434'üne cezai işlem uygulandı, 53 iş yeri ise kapatıldı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, silah, uyuşturucu madde, tarihi eser vb. ele geçirildi.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9"un, polis, jandarma ve sahil güvelik birimlerince 81 ilde büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirildiği belirtildi.

AA

Etiketler: türkiye, emniyet, operasyon
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