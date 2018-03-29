Arananlar listesindeki 2 terörist Amanos'ta etkisiz hale getirildi

Amanos Dağları'nda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi Amanos Dağları'nda üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi. Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando kimlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi. Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti. AA

Okunma Sayısı: 82

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.