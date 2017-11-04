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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Arazöz şoförü, 50 hektar ormanı yaktığı gerekçesiyle tutuklandı

04 Kasım 2017, Cumartesi 08:24
Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı noktada aynı anda başlayan orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Aykut Sönmez'in, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İzinli olduğu gün ormanı ateşe veren arazöz şoförünün yangını çıkardıktan sonra aracını yıkattığı iddia edildi. Sönmez geçtiğimiz yaz aylarında yine orman yangını çıkartma şüphesiyle gözaltına alınmış ancak delil yokluğundan mahkeme tarafından serbest bırakılmış.

Hürriyet'in aktardığına göre Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde 1 kilometre arayla aynı anda başlayan orman yangınları, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyu süren yoğun çalışmaları sonucu söndürülmüştü. 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye son olarak gittiği görülen mevsimlik arazöz şoförü Aykut Sönmez gözaltına alınmıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığında 2 gün boyunca sorgulanan arazöz şoförü Aykut Sönmez, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sönmez, yangının çıktığı saatlerde Datça-Marmaris yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunduğunu ve aracını yıkamakla meşgul olduğunu savundu. İstasyon ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Sönmez’in Kızlan Mahallesi yönünden gelerek aracındaki çamurları temizlediğini fark etti. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, yangın bölgesinde Sözmez’in aracına ait lastik izleri ve diğer delilleri elle etti.

DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN SERBEST KALMIŞ

Sorgusu tamamlanan Aykut Sönmez, delillerle birlikte Datça Adliyesine sevk edildi. Sözmez, kasten orman yakmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babası gibi Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde mevsimlik işçi olarak çalışan Sözmez’in, yangının çıktığı bölgeye yakın bir noktada konuşlanan arazözde şoförlük yaptığı öğrenildi. Sözmez’in iki ayrı noktadan ormanı ateşe verdikten sonra delilleri yok etmek için istasyona gidip aracını yıkattığı belirlendi.

Yangının çıktığı gün izinli olan Aykut Sözmez’in yaz aylarında ilçeye bağlı Emecik Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili olarak da şüpheli olarak gözaltına alındığı ancak mahkeme tarafından yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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