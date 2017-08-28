Ardahan'da trafik kazası: 2 asker yaralandı

Ardahan'da askerleri taşıyan minibüsle bir otomobilin çarpıştığı kazada iki asker yaralandı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, bugün 16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali dönüşü trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Göle ilçe sınırlarında meydana gelen kazada, iki askerin yaralandığını belirten Bilmez, "Küçük çaplı bir kaza. Şu an ciddi bir durum söz konusu değil. İki jandarma görevlisi askerimiz müşahede altında. Kendileri için ciddi bir durum söz konusu değil." dedi. Bilmez, yaralıları Ardahan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldığını sözlerine ekledi. AA

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