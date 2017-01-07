Arıza yapan cep telefonunu aldığı mağazanın girişine kamyonla çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, satın aldığı cep telefonundaki sorun ile ilgilenilmediğini öne sürdüğü elektronik mağazasının giriş kısmına, babasına ait kamyonla çarptı.

Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan elektronik mağazasına gelen Emre T, satın aldığı cep telefonunda arıza olduğunu belirterek mağaza görevlisine başvurdu. Sorunun çözülmediğini ve kendisiyle ilgilenilmediği iddia eden Emre T, babasına ait temizlik malzemesi yüklü 41 K 3510 plakalı kamyonla mağazaya doğru hareket etti. Emre T. yönetimindeki kamyon, mağazanın giriş kapısının bulunduğu duvara çarptı. Mağaza girişinde ve kamyonda maddi hasar oluşurken çarpma öncesi araçtan atlayan Emre T, hafif yaralandı. Olay yerinde bulunan bir sivil polis, müdahale ederek şüphelinin kaçmasını önledi. Emre T, olay yerindeki tıbbi müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan şüpheli, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kamyonda dedektör köpekle arama yaptı. Araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. AA

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