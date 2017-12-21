Arkadaşları alay edince 6 ayda 56 kilo verdi

Kayseri'de üniversitesi öğrencisi Emre Çukur (19), 178 kiloya ulaşınca arkadaşları ve akrabalarının alaylarına dayanamadı. 6 ay önce mide küçültme ameliyatı geçiren sonrasında diyet ve spora başlayan Çukur, 56 kilo vererek, 122 kiloya düştü.

Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Emre Çukur, çocukluğundan itibaren aldığı kilolar ile en son 178 kiloya ulaştı. Yürümekte ve hareket etmekte zorlanan, üstelik kiloları nedeniyle akraba ve arkadaşlarının alayları ili karşılaşan Emre Çukur, zayıflamaya karar verdi. Çukur, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servisinde mide küçültme ameliyatı oldu.

Çukur, geçirdiği 1 saatlik mide küçültme ameliyatı ardından diyet ve spor yapmaya başladı.

6 ay içinde 56 kilo veren Emre Çukur, şöyle dedi:

"Haziran ayından önce 178 kiloydum. Kilolu ile iken arkadaş ortamında ve aile çevresinde benimle alay ediliyordu. Aşırı kiloya bağlı olarak hastalıklarım ortaya çıkmaya başladı. Ayakkabımı bile bağlayamaz durumdaydım. Bir noktaya kadar gülüp geçiyordum halime ancak, durumum gittikçe kötüye gidiyordu. Daha öncede top oynamam söz konusu değildi. Zayıflamak için gittiği spor salonunda dizlerim şişiyordu. Mide küçültme ameliyatı oldum. İyileştikten sonra diyet ve spor yaptım. Sevdiğim tüm yiyeceklerden vazgeçtim. Şimdi 178 kilodan 122 kiloya düştüm. Artık, top oynayabiliyor, tüm spor aktivitelerine katılıyorum."

Kilo vermeden önce elbise ve ayakkabı seçimi konusunda çok fazla model seçme şansının olmadığını söyleyen Çukur, "Mağazalara gittiğimde üstüme olan elbise, pantolonu rengine bakmazsın üzerime olunca alıyordum. Kot pantolon giymem imkansızdı. Tek tip kazak ve eşofman giyiyordum. Haziran ayından önce ’7 XL’ beden giyiyordum, şimdi 34 bedene düştüm ve kot pantolon giymeye başladım" diye konuştu.