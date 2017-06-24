Arnavutköy'de mobilya atölyesinde yangın

Arnavutköy'de, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Caddesi 25 numarada bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler iki tekstil atölyesine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Müdahale sırasında yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın sonucu mobilya atölyesiyle 2 tekstil atölyesinde büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi. Olay yerine gelen iş yeri sahiplerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Binadaki iş yerlerinin Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu belirtildi. AA

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