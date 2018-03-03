Arnavutköy'deki öğrenci servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul, Arnavutköy'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız öğrenci tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İrem Öztürk öğrenci ölürken 12 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden Rümeysa Aslan da hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

DHA

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