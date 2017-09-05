"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Artık çözüm bekliyorlar!

05 Eylül 2017, Salı 10:43
Muş'un Gündoğan Köyü'nde yaşayanlar, baz istasyonu olmaması nedeniyle uzaktaki akrabalarıyla bayramda cep telefonu ile konuşabilmek için gün boyu caminin minaresine ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki 40 hane ve 450 nüfuslu Gündoğan Köyü sakinleri, köyde baz istasyonu olmaması nedeniyle bayramda cep telefonuyla yakınları ile görüşebilmek için yoğunr çaba sarf etti.

Erkekler caminin minaresine çıkarken, kadınlar köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıkmak zorunda kaldı. Köy halkı bu nedenyle bayramın keyfini doyasıya yaşayamadıklarını söyledi.

Gündoğan Köyü Muhtarı Necmettin Gül, köylerinde cep telefonuyla konuşmanın neredeyse imkansız olduğunu, vatandaşların caminin minaresine ya ya da tepelere çıkarak şebekeye ulaşabildiğini belirtti. Bu yüzden mağdur olduklarını ve bugüne kadar yaptıkları başvurulardan olumlu sonuç alamadıklarını anlatan Muhtar Gül, şunları söyledi:

"Köyümüzde cep telefonu şebekeleri çekmiyor. Vatandaşlar yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşup bayramlaşmak için minareye ya da köyün yaklaşık 500 metre uzağındaki  yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyor. Bu nedenle zaman zaman özellikle kış aylarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bir hastamız olduğu zaman hiçbir yere ulaşamıyoruz. Ya yüksek yerlere çıkıyoruz ya da kendi imkanlarımızı kullanarak hastayı hastaneye ulaştırıyoruz. Bazı hamileler yolda bile doğum yapıyor. Köyümüzde yaklaşık 250 cep telefonu bulunmaktadır ama hiç birinin işe yaradığı yok. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmalarını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız ve istenildiği takdirde arsa tahsisi yaparız."

Köy halkından Serdar Yıldız ise, "İstanbul’a çalışmaya giden kardeşim ve akrabalarımla bayramlaşmak için bir günde 6- 7 kez caminin minaresine çıkmak zorunda kalıyoruz. Minareye herkes sığmadığı için bazen saatlerce bekliyoruz" dedi

DHA

Etiketler: muş, minare, telefon, şebeke
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    189. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakan yardım bekliyor: Son 24 saatte 35 bin Müslüman Bangladeş'e geçti

    AB'nin cevabının ardından Merkel'den Türkiye hakkında bir açıklama daha

    29 Eylül'e kadar sürecek: 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı

    ''Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir"

    'Görevimiz objektif delillere göre karar vermek'

    Dikkat: Yeni zam kapıda!

    Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur

    "Yeter artık... Ülkemizin sabrı sınırsız değil"

    Yine artış var: Enflasyon rakamları açıklandı

    Hac görevlerini tamamladılar

    Dehşet veren açıklamalar: 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar'

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz

    Avrupa Birliği'nden Türkiye hakkında Almanya'ya cevap...

    Vatandaş borç içinde bankalar kar peşinde

    Merkel: Müslümanlar Almanya’nın parçası

    Yüreğimiz yollarda yandı

    ''Savaş için yalvardığını gösteriyor''

    40'tan fazla ülkenin hac heyetlerinden ''Arakan'' açıklaması

    Aylan bebekten sonra yüzlercesi boğuldu

    2016’da 212 bin boşanma dâvâsı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Son notlar
    Ahmet BATTAL

    Camideki savcıya ikazımızdır
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da saçların örtülmesi ile ilgili emir var mıdır?
    Ahmet Cevdet

    İmam Hatip camiası ve siyaset
    Genel

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz
    Erdoğan AKDEMİR

    Ölü kardeşinin etini yemek
    Genel

    İstanbul camilerinden iç sızlatan manzaralar
    Orhan GÜLER

    Bu millet, ‘dini kullanma’ anlayışını da reddedecek bir şuurdadır
    Faruk ÇAKIR

    Aile endişesi hepimiz için
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, O’nun marziyatını yapmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.