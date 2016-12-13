Artuklu Belediyesine görevlendirme

​Mardin merkez Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Artuklu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan DBP'li Belediye Başkanı Mehmet Emin Irmak'ın yerine Kaymakam Öztürk, İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Terör operasyonunda 21 Kasım'da gözaltına alınan Irmak, önceki gün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Savcının itirazı üzerine dün yeniden yakalanan Başkan Irmak, bugün de sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilmiştir. AA

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