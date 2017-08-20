Artvin, Kahramanmaraş ve Adana'dan üzücü haberler!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Özgüler'in kullandığı 08 AN 120 plakalı kamyonet, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Öğdem köyü Dutpınar mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, kamyonet ve kasasında bulunanlardan Melahat Günay (40), Mustafa Alkan (75) ve Gülümser Tokgöz (60) olay yerinde öldü. Aytekin, Yücel, Fevziye ve Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler ile Mehmet Alkan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yusufeli ve Artvin devlet hastanelerine kaldırıldı. *** Kahramanmaraş'ta minibüs uçuruma düştü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Tahsin Kılınç'ın kullandığı 46 J 3064 plakalı minibüs, Ambar Mahallesi Gelleviz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mucize Naz Polat, Rukiye Polat, Cafer Doğanay, Erva Kılınç, Lütfiye Kılınç, Muhammet Hayva, Ömer Hayva, Ahmet Doğanay, Türkan Hayva, Rukiye Kılınç, Atilla Hayva, Eşe Doğanay ve Cuma Şahin yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Ekinözü, Elbistan ve Afşin Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Duru ağır olan Eşe Doğanay, kaldırıldığı Ekinözü Devlet Hastanesinde öldü. *** Adana'da kamyon ile polis aracı çarpıştı Adana'da kamyon ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Hikmet Özbaş Kara yönetimindeki 01 JK 397 plakalı kamyon, Ali Hocalı köyü girişinde Ahmet Demir yönetimindeki 01 A 7967 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Kazada araçtaki iki polis memuru yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA

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