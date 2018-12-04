"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Artvin ve Ardahan dışında tüm yurda yağış uyarısı

04 Aralık 2018, Salı 13:11
Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevreleri için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bazı bölgelerde yağışın yanı sıra fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği belirtilen rüzgarın Marmara, Ege ve Orta Akdeniz'de fırtınamsı hale dönüşmesi öngörülüyor.

Ülkenin güneydoğusunda beklenen yağışların yarın 06.00-18.00 saatlerinde Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağmur ve sağanak, 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, muhtemel ani sel, su baskını ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalpleri yumuşatan merhamet örneği...

    Artvin ve Ardahan dışında tüm yurda yağış uyarısı

    Fransa yönetimi geri adım mı atıyor?

    11 ayda yüzde 34 daraldı

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!

    Macron'dan polislere özel prim

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor

    Ürdün'den Gazzelileri sevindiren karar

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

    Mezun olamayan lise öğrencilerine yeni bir fırsat

    ''Çatlak bir başkanımız var''

    Kadıköy'de 2-2'lik beraberlik

    Guterres: Geç olmadan hızlı çözümler bulmak zorundayız

    Yalan haberle mücadele edilmeli

    150 yılda yedinci kez taşınıyor

    Diş tedavisi engel tanımıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    16 yılın özeti
    Ahmet BATTAL

    “Güven veren adalet” mi dediniz?
    Genel

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hukukunu korumayan adalet, adalet değildir
    Zafer AKINCI

    Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
    Genel

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur
    Genel

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor
    Genel

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.