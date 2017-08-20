Aşçılardan 'israf' sergisi

Aşçılar, dünyadaki gıda israfına dikkati çekmek amacıyla açtıkları “İsraf” sergisi açtı.

Mengen Aşçılık Okulu Mezunları Derneği (ASOMDER) üyeleri, dünyadaki gıda israfına dikkati çekmek amacıyla “İsraf” sergisi açtı.

İsrafa karşı bilinç oluşturmak isteyen ASOMDER üyesi aşçılar ve akademisyenler, üretimden tüketimin son aşamasına kadar yaşanan israfı ele alan çalışma yaptı. Evlerdeki sofralardan lüks otellerin açık büfelerine kadar israf çeşitlerini inceleyen dernek üyeleri, israf edilen gıda maddelerini değerlendirme yollarını anlatan afiş ve broşür hazırladı. Sergiyi, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinliklerde açmayı planlayan grup, Türk yemek kültüründe önemli yere sahip olan ekmeğin artıklarının nasıl değerlendirileceği konusunda da vatandaşları bilgilendiriyor.

Çorbada tuzumuz olduysa...

ASOMDER Başkanı Levent Demirçakmak, gıda israfı ile ilgili sergiyi 12-13 Ağustos’ta düzenlenen 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nde açarak, katılımcılar üzerinde duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi. Açık büfe, ekmek, sebze meyve halleri, çöp bidonları, denizler, tarlalarda hasat esnasında, yanlış üretim veya yemek porsiyonlarının çok olması sonucu oluşan israfları incelediklerini anlatan Demirçakmak, sergide, konu hakkında hazırlanan bilgilendirici afişlerin de yer aldığı belirtti. Atıkları önlemek amacıyla hazırlanan yemek tariflerinin afişlerde yer aldığını dile getiren Demirçakmak, festivale katılanlar arasında gıda atığı hakkında farkındalık oluşturulduğunu anlattı.

Demirçakmak, özellikle açık büfelerde oluşan israfın en çok tartışılan konu olduğuna değinerek, “Açık büfelerde sunulan yiyeceklerin yüzde 42’sinin israf edildiğini gördük. Bu israf oranı düşünüldüğünde, konunun çok konuşulmasına şaşırmamak gerekir. Gıda israfı ile ilgili bilinçlenme adına dernek olarak biraz olsun çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu.” diye konuştu. Sergide, Türk kültürünün ana besin maddesi ekmeğin israfına da yer verildi.

***

Konuyla ilgili önemli haberler ve makaleler:

İsraf edilen ekmekle 4,5 milyon kişi doyar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/israf-edilen-ekmekle-4-5-milyon-kisi-doyar_440633

Korkunç bir israf daha!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/korkunc-bir-israf-daha_440346

Endişelendiren israf

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/ramazan-ayinda-endiselendiren-israf_434953

Yoksulluk terörü doğuruyor: Terör bataklığı zekatla kurutulur

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yoksulluk-teroru-doguruyor-teror-batakligi-zekatla-kurutulur_418446

Korkutan açıklama: ''İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye’nin tamamı doyar''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/korkutan-aciklama-israf-ettigimiz-gida-maddeleriyle-suriye-nin-tamami-doyar_430645

'İsraf'ta sınır tanımayan dünyaya çağrı: Yarım milyon çocuk tehlikede!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/israf-ta-sinir-tanimayan-dunyaya-cagri-yarim-milyon-cocuk-tehlikede_430403

Büyük israf!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/buyuk-israf_429823

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/israf-etme-herkes-doysun-25-milyarlik-meyve-sebze-cope-gidiyor_428679

Dünyaya 'Afrika' çağrısı: 20 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaya-afrika-cagrisi-20-milyon-kisi-aclik-tehlikesiyle-karsi-karsiya_425120

İsraf etme, herkes doysun!

Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nda 1.8 milyar insanın açlık çekerken 2 milyar insanın obez olduğu vurgulandı.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/israf-etme-herkes-doysun_419075

Ailede iktisat dersleri

Peygamberimiz (asm) “İktisat eden maişetçe aile belâsını çekmez!” der. Bediüzzaman Hazretleri 19. Lem’a olan İktisat Risalesinde bu hadis-i şerifin yorumunu yapar.

Yazımız bu hadisin sırrını en küçük dairelerimizden olan ailemizde nasıl yaşadığımız üzerine…

Kanaat, iktisat ve şükür kavramlarının “bir hayat tarzı” olarak günlük yaşantımıza aktarmak çok önemli. İsrafın yol açtığı dengesizlik hayatları alt üst ediyor zira.

Yaşadığımız günler bunun sayısız ibretli örnekleriyle dolu. Aşağıdaki örnekler tüketirken tükendiğimizin canlı fotoğrafları hükmünde...

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-gulecyuz/ailede-iktisat-dersleri_391470

57,3 milyon dolara satılan 'eser' ve bu 'rekor' satışın düşündürdükleri...

Akla kapı açıp, kişilerin seçme ve tercih hakkını ellerinden almayarak farklı açılardan düşünmeye küçük bir davet...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/57-3-milyon-dolara-satilan-eser-ve-bu-rekor-satisin-dusundurdukleri_396592

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakını tüketilmeyip çöpe gidiyor." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/dehset-veren-israfa-dikkat-cekti_419037

1 milyar insan açlık sınırının altındayken, 1.3 milyar kişi de obeziteyle boğuşuyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odasınca gerçekleştirilen "9. Gıda Mühendisliği Kongresi"nin sonuç bildirgesinde, 1 milyar insanın açlık sınırının altında yaşamaya çalışırken, 1,3 milyar kişinin de obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla uğraştığına yer verildi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/1-milyar-insan-aclik-sinirinin-altindayken-1-3-milyar-kisi-de-obeziteyle-bogusuyor_369820

İsrafa dikkat çekmek için 4 yıldır çöpten yiyecek topluyor

İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan Andrea Kretz Ottander, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen israf edilen yiyeceklere dikkat çekmek için 4 yıldır sadece çöpten topladığı ürünleri yediğini belirtti.

Marketlerin çöpe attığı yiyecekler sayesinde dünyada aç ve fakir insan kalmayacağını savunan 23 yaşındaki Andrea Kretz Ottander, marketlerin bu israfına karşı 4 yıldır yiyeceğini içeceğini çöpten karşılayarak yiyecek israfına savaş açtığını ifade etti.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/israfa-dikkat-cekmek-icin-4-yildir-copten-yiyecek-topluyor_339140

34 ülke halkını doyuramıyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 34 ülkenin çatışma, kuraklık, sel ve benzeri nedenlerle halkını doyuracak gıdadan yoksun olduğunu belirtti.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/34-ulke-halkini-doyuramiyor_388990

Yemen'de 500 bin çocuk beslenemiyor

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, çatışmaların sürdüğü Yemen'de yarım milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya. Çocuklar, gelişimlerini tamamlayamıyor.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/yemen-de-500-bin-cocuk-beslenemiyor_369638

'İsraf'ın fotoğrafını çekti!

Yeni Asya yazarı Osman Zengin; asrımızda önüne geçilemeyecek şekilde artan ve bir kanayan yara olarak dehşet veren 'korkunç israf'ın fotoğrafını çekti adeta.

Zengin; hemen hemen hergün on binlercesiyle karşılaşılan israf örneklerinden ibret veren birtanesini fotoğrafladı ve kendisini şaşkına çeviren bu israf örneğini şöyle aktardı;

''İsraf o kadar başını aldı gitti ki, bu insanları anlamak mümkün değil. Dün caddede yürürken, caddenin üzerine bırakılan bu gardropa şaşırdım kaldım. Hanımların "yeter artık yıllarca bunun yüzüne bakıp durdum, değiştirmek istiyorum"un hışmına uğramış gibi. Hâlbuki gördüğünüz gibi ( ve özellikle de kasden aynanın karşısına geçerek resmini çektim dolabın ki, nasıl vaziyette olduğu görünsün diye) yeni ve kullanılır durumda. Bir iki küçük tamirat icab eder belki ama... Yani; yazıktır, günahtır. Allah, israfı sevmez.''

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/israf-in-fotografini-cekti_353477

''Bizden daha muhtaçlar var'' deyip yardımları almıyor

Konya'da damı akan iki odalı evde 4 çocuğuyla yaşayan Ramazan Yarım, Hadim Kaymakamlığının aylık para, gıda ve ev yardımı teklifini, "Bizden daha muhtaç insanlar var." diyerek kabul etmiyor. Yarım, kendinden habersiz bir tanıdığının girişimi üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşılıksız verilen 3 bin lirayı da "borç" sayılması şartıyla aldı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/bizden-daha-muhtaclar-var-deyip-yardimlari-almiyor_417393

Ailede iktisat dersleri

Peygamberimiz (asm) “İktisat eden maişetçe aile belâsını çekmez!” der. Bediüzzaman Hazretleri 19. Lem’a olan İktisat Risalesinde bu hadis-i şerifin yorumunu yapar.

Yazımız bu hadisin sırrını en küçük dairelerimizden olan ailemizde nasıl yaşadığımız üzerine…

Kanaat, iktisat ve şükür kavramlarının “bir hayat tarzı” olarak günlük yaşantımıza aktarmak çok önemli. İsrafın yol açtığı dengesizlik hayatları alt üst ediyor zira.

Yaşadığımız günler bunun sayısız ibretli örnekleriyle dolu. Aşağıdaki örnekler tüketirken tükendiğimizin canlı fotoğrafları hükmünde...

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-gulecyuz/ailede-iktisat-dersleri_391470

BEDİÜZZAMAN'DAN İKTİSAT VE KANAAT ÇAĞRISI

İsraf yüzünden bereket kalkıyor, fakirlik ziyadeleşiyor!

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Hakim'in ve Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- şiddetle menettiği israfın dehşetine bereketin kalkmasına sebep olduğu ve fakirliğin artmasına neden teşkil ettiği cihetleriyle dikkat çeker ve Risale-i Nur talebelerine 'bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazine' olan kanaat ve iktisadı tavsiye eder.

Risale-i Nur'dan Lem'alar isimli eserden iktisat ve kanaate, israf ve tebrize ((boş yere malını saçıp savurma)) dair olan 19. Lem'ayı okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#352