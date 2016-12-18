Asılsız ihbarla çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup genç, asılsız kavga ihbarıyla mahalleye çağırdıkları jandarma ekiplerini bayraklarla karşılayıp moral verdiler.

Beşiktaş’taki hain terör saldırısında 44 mensubunu şehit veren polislere, İnegöl Saime Sultan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sürprizin benzerini, Kayseri’deki kalleşçe eylemde 14 silah arkadaşını şehit veren Mehmetçiğe yaptı. İnegöl İlçesi’ne bağlı Hayriye Mahallesi gençleri jandarma ekiplerine bu zor günlerinde sürpriz hazırladı. Kavga ihbarı yapılınca yola çıkan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle girişinde gençler tarafından meşaleler, dev Türk Bayrakları ve sloganlar ile karşılandı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Türk bayrağının altından geçen jandarma, mahalle sakinlerinin şehitler için okuttuğu mevlide de dinleyip, dua etti.

Mahalle sakinleri adına konuşan Hakan Özdemir, "Geçen hafta İstanbul’da, bugün de Kayseri’de hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimiz için mahalle sakinleri olarak mevlit okuttuk, dualar yaptık. Son iki hain saldırının ardından herkes gerilmiş durumda. Önümüze çıkan hainler olursa, gereken cezayı vermeye hazırız. Artık ok yaydan çıkmış durumda. Bizi bölemeyecekler. Biz 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman devletimizin yanında olacağız. Kahpece, şerefsizce, insan kılığına girmiş hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır" dedi.