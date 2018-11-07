"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Asırlık çınar ağacı için güzergah değişti

07 Kasım 2018, Çarşamba 22:05
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Erenler ilçesine kazandırılacak duble yolun güzergahı, 270 yıllık çınar ağacı için değiştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu'nun Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) - 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yeni duble yol projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık 1 kilometrelik duble yol güzergahında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilen ve 270 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacının olduğunu fark eden yetkililer, projeyi revize ederek yolun aksını değiştirdi.

Çınar ağacı yetkililerce koruma altına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

"Çevreye karşı hassasiyet, ahlaki sorumluluktur"

Yeni duble yol çalışmalarını inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, bölgeye kazandırılan duble yol kadar 270 yıllık çınar ağacının da önemli olduğunu belirtti.

Yeşile ve ağaca dönük sorumluluklarının her zaman bilincinde olduklarını vurgulayan Toçoğlu, "Ağaca, yeşile, çevreye, doğaya karşı sorumluk gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Güzergahta bulunan 270 yıllık çınar ağacının herhangi bir zarara uğramaması için yolun aksını kaydırdık. Çevreye karşı hassasiyet, ahlaki bir sorumluluktur. İnşallah bölgede yer alan çınar ağacı, yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriyeli terziden Türkiye'ye teşekkür tabelası

    Trump'tan yeni 'Kaşıkçı' ve yaptırım açıklaması

    ‘Daha önce de ihanet ettiler şimdi de ederler'

    Başkan Trump: Demokratlar zorluk çıkarırsa Cumhuriyetçi oylardan destek veririz

    Hisarcıklıoğlu: Ben gelecekten umutluyum

    Rusya'dan ABD seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

    Kalın'dan ABD'ye: PYD ve YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?

    Pahalıya mal ediyoruz

    Yeni uygulama ekmek israfına çare olacak mı?

    Demokratlar, 219 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 193 sandalyede kaldı

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz

    ‘İşsizlik ve iflâs dalgası başlayabilir’

    ABD'nin kritik ara seçim sonuçları nasıl yorumlandı?

    Uçağın rötar yapmasına sebep oldu

    Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili önemli açıklama

    50 kişi hakkında iddianame hazırlandı

    Medvedev: ABD veya İsrail delil sunamadı

    Hulusi Akar: Çok geç kalındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Atilla YILMAZ

    “Hepsinin Ağababası Said Nursî’dir!”
    Genel

    30 bin kişi lekelenmedi, peki ya diğerleri?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsmail Karakuyu ve Abdullah Nişancı
    Cevher İLHAN

    Yürütmenin yargıya müdahalesiyle
    Genel

    Gözlere şifa: Bal kabağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hulusi Akar: Çok geç kalındı
    Abdil YILDIRIM

    Şaban Döğen’i rahmetle anarken
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur ve kadın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.