Askerde bir zehirlenme şüphesi daha

​Diyarbakır'da, 7’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı Bakım Merkez Komutanlığı’nda akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösteren 25 asker ambulanslara Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa karayolunda bulunan ve 7’inci Kolordu Komatanlğına bağlı olan Pirinçlik 52’inci Bakım Merkez Komutanlığı’nda görevli 25 asker bu akşam iftar yemeğinden sonra rahatsızlanınca ambulanslarla Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenme şüphesi bulunan askerlere serum tedavisi uygulanırken, yemeklerden incelenmek ükere numune alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Diyarbakır'da, 7’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı Bakım Merkez Komutanlığı’nda akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösteren 25 asker ambulanslara Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Bedelli askerlik yok mu? Bedelli askerlik istiyorlar Sosyal medyayı sallayan bedelli askerlik mesajı DHA

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