Askeri araca bombalı tuzak

DİYARBAKIR'da, askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Silvan İlçesi'ne bağlı Bağdere Köyü Yolağası Mevkiinde bugün öğlen saatlerinde, PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı. DHA

Okunma Sayısı: 372

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.